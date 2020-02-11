前大法官之子 設計師城兆緯挨告獲不起訴

司法院前副院長兼大法官城仲模之子城兆緯，被控去年6月間在投資的名間電力公司參加股東會後，偷走一支錄音筆還竄改錄音檔，涉竊盜、妨害電腦使用等罪。台北地檢署查出，城誤以為錄音筆是他的律師帶去，發現拿錯後已交給警局，經還原查不出有會議紀錄檔遭刪除，因此先後不起訴。

城兆緯畢業於中興森林系，並沒有從父走上法律一途，原本從事室內設計，旅歐後設計領域擴展至珠寶飾品、皮件、生活用品等產品設計。城兆緯擅長鈦金屬飾品，成立「設計堡概念工作室（DESIGNBURG）」，設計並販賣自己的作品。

2019年6月13日，城男出席自己投資的名間電力公司股東會時，和與會人士發生口角衝突，對方指控城偷走會議上的錄音筆，涉嫌竊盜罪。

城辯稱，錄音筆以為是自己的律師帶去的，不小心拿錯帶走，發現誤取後當天下午立刻交給警察局。不過，對方質疑錄音筆內檔案已經遭刪改，不願去警局領回錄音筆，還加告涉妨害電腦使用罪。

竊盜部分日前已獲不起訴，檢察官再調查錄音筆內容，經刑事局科技還原後，發現錄音筆內確實有多個檔案遭刪除，但是這些檔案都是在6月13日股東會之前建立的，推論與股東會議內容無關，也無法判定刪除檔案的確切日期，因此今依罪嫌不足，再度予以不起訴。