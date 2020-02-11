地下廠房徒手分裝醫用口罩 男下午至地檢署繳回50萬

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，全民排隊購買醫用口罩，新北市慶豐商貿公司，涉嫌未經核准，購買大量醫用口罩和OK繃，自行在簡陋的地下廠房徒手分裝，再販售至藥局等地。士林地檢署昨天搜索慶豐，傳喚負責人陳鋒銘等3名被告到案說明，陳坦承犯行，檢察官諭知陳14萬元交保，今下午陳已至地檢署繳回部分犯罪所得50萬元。

據悉，負責人陳鋒銘法律系畢業，近年來承接家業，經營慶豐公司，也擔任新北市醫療器材商業同業公會理事。他供稱，醫用口罩是從台灣的上游廠商進貨，為了省下代工廠成本，由員工分裝進貨的口罩和OK繃。他喊冤，遭查扣的醫用口罩，是在去年五、六月進貨，並沒有因新冠肺炎，而進貨口罩分裝販售。

士檢強調，慶豐公司僅取得醫療器材販賣執照，而未取得醫療器材製造工廠設立登記許可，但食藥署認定，分裝、包裝、打上批號等就是製造醫療器材的環節，因此認定慶豐公司未經核准擅自製造醫用口罩及OK繃。

本月十日，士檢搜索慶豐公司及其倉庫等三處，查扣約130萬片OK繃膠帶，和尚未拆封、分裝的醫用口罩7000多片，並傳喚被告陳、林、張等三人到案說明，也找來上游廠商一人作證。

檢方認定，陳未經核准擅自製造醫療器材，時間長達2年，不法獲利約6百多萬，違反藥事法嫌疑重大，諭知陳交保14萬元，林、張則請回。今天下午陳在律師陪同下至地檢署，由律師出面至出納室繳回部分犯罪所得50萬元，表達悛悔之意。