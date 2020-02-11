台大辦陳奕迅演唱會 檢調追查體育室前經理涉弊端

台大體育室前約聘經理卓燕玲遭爆利用職務之便，偽造簽呈核准「量能文創」負責舉辦「歌王」陳奕迅2017年間的演唱會，疑涉嫌圖利廠商，相關弊案已由台北地檢署指揮台北市調處調查，朝背信罪方向擴大偵辦，將陸續約談相關人到案說明。

陳奕迅（E神）於2017年10月推出新專輯《C’mon in~》，規劃全球宣傳音樂會，9月24日從北京起跑，一路唱到阿姆斯特丹、柏林、巴黎、倫敦等城市。11月24日則到暱稱「台大小巨蛋」的台大綜合體育館開唱。

檢調蒐證，台大綜合體育館因近年舉辦演唱會，附近民眾受不了噪音向環保局投訴，因此被裁罰。事後，內部規定禁止出租給予廠商舉辦演唱會。

豈料，卓燕玲在體育室負責與廠商接洽舉辦大型活動項目，卻私下同意廠商以「音樂會」、「粉絲見面會」、「新專輯發表會」等名目，包裝實質「演唱會」內容，向校方申請，並通過核准、安排時程。光是陳奕迅一場演唱會，就讓台大賺進數百萬元場地費。

卓燕玲的丈夫是台大前主計室主任劉中鍵，目前已調任師大擔任主計室主任。量能文創集團董事長是前偶像團體5566成員「小刀」彭康育，旗下公司「堅持夢想」為台灣首間網紅實況主經紀顧問團隊，培育黃明志、小A辣、林進等網紅。

據悉，知情人士憤而向教育部、調查局檢舉卓女涉圖利廠商，教育部去年7月間將全案函送北檢偵辦，同時發函台大要求調整卓女職務、追究她及相關主管行政責任。

檢方指揮台北市調處偵辦，掌握卓女疑似指示「特助」林昱佑協助偽造、塗改「106年陳奕迅演唱會」等大型活動案企劃書、計價表的相關事證。

檢調懷疑，卓女等人使原先不能在3樓進行的活動，透過竄改名稱及演唱曲數違規舉辦，藉此手法讓原本只能以發表會名義演唱5、6首歌曲，卻放任陳演唱20多首歌曲。

對此，卓燕玲曾向媒體表示，當初一切都是依照學校規定辦理，現在學校正在處理當中，她不便發言，僅一再說「謝謝關心」。