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放射科主任收賄判6年 高院批損害醫界聲譽

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
前衛生署台北醫院放射科主任張俊寧在辦理儀器設備、服務和藥品採購時，收受回扣，高等法院改以8個犯罪行為，依貪汙治罪條例判他6年徒刑，褫奪公權3年。記者王宏舜／攝影

前衛生署台北醫院放射科主任張俊寧在辦理儀器設備、服務和藥品採購時，收受回扣，台北地院依公務員對於職務上之行為收受賄賂6罪，判6年6月徒刑，褫奪公權4年，沒收342萬9923元犯罪所的。張上訴，高等法院改以8個犯罪行為判刑6年，褫奪公權3年。

衛生署現改制為衛生福利部，張俊寧在2002年1月至2011年7月間擔任台北醫院放射科主任。林洽權是宜德醫材公司、阜豐儀器公司、甫盛醫材公司實際負責人，從事放射科醫療器材、藥品買賣等業務。

台北醫院2002年5月29日公告招標「醫學斷層掃描儀二組」採購標案，豐原醫院也編列「醫學斷層掃描儀」預算，兩案由台北醫院統一招標採購。高院判決指出，林洽權得知後，就與張俊寧洽談，表示如由他經營的宜德公司得標，將會「謝謝」張。

採購案在當年6月13日開標，宜德公司以3855萬元得標，其中台北醫院決標金額為1955萬元。林在7、8月間和9、10月，共提領186萬2000元給張。台北醫院在採購案保固期滿後，後續儀器維護保養、更換管球部分，都經張俊寧提出採購需求簽呈，並建議底價，台北醫院總務室依政府採購法限制性招標方式辦理，通知林洽權議價；林在順利簽立相關維護合約後，依各次採購得標金額10％計算賄賂款。

張俊寧在2007年至2008年6月間也辦理臨購藥品，向宜德公司購買顯影劑藥，另於2008年6月10日辦理「衛生署北區聯盟所屬醫院藥品採購乙批」採購標案，經宜德公司標得3項顯影劑藥品；2010年7月12日辦理「臨購藥品」採購案，宜德公司也標得2項。林洽權在採購前、得標後，都向張請託，要求放射科多使用宜德公司的顯影劑，張都同意幫忙。

高院認為，張俊寧坦承不諱，說詞與林洽權等3名證人相符，事證明確，而他已經繳回3百多萬元的賄款，應依貪汙治罪條例規定減刑。

雖然張俊寧對罪數、收賄總金額有意見，並請求再減刑，但高院認為沒有理由，不過檢察官起訴綁標部分，因證據不足，且一審未審究臨購藥品部分的賄賂款，因此撤銷改判。高院批評張身為醫師兼主任，卻收賄長達數年，嚴重損害醫界聲譽、人民對公務員廉潔度的信賴，考量他已繳回不法所得，判他6年徒刑，褫奪公權3年。本案仍可上訴。

台北醫院 收賄
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