和台大名醫聯手教民眾裝病詐保 勞保黃牛判賠785萬元

勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰勾串時任台大醫院骨科醫師洪立維，詐領勞保、農保失能津貼等費用，6年間詐得約7000萬元，民事部分，勞動部勞工保險局求償1110萬餘元，李、洪在法院審理期間達成和解，台北地方法院判張馨方應賠償勞保局785萬餘元，可上訴。

刑事部分，張馨方被依共同詐欺取財罪判3年6月徒刑定讞，李、洪則判2年10月、2年6月徒刑，案件仍在高院審理中。

勞保局提告主張，張馨方、李岳峰2011年至2017年招攬、教導民眾裝病，再掛號洪立維的門診，由洪立維開出不實的診斷書，最後向勞保局申請勞保、農保失能及障礙給付，3人從中獲利，6年來開立近300份的不實診斷證明，詐領共7000多萬元。案情曝光後，積極追討保險金，但至今仍有1110萬餘元無法收回，因此向張馨方、李岳峰、洪立維提告求償。

張馨方另案在監服刑中，但表示不願出庭，也沒有表示意見；李岳峰、洪立維則在法院審理期間，和勞保局達成和解。

法官認為，李岳峰、洪立維均以1260萬餘元和勞保局達成和解，但不免除張馨方的賠償責任，李、洪也已各支付25萬、300萬元給勞保局，扣除李、洪已支付的325萬元，判張馨方應賠償勞保局785萬餘元，可上訴。