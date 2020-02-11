男子發文稱民進黨籌劃罷免總統 法院裁定不罰

新北市葉姓男子在臉書「韓國瑜後援會」粉絲專頁PO文「據消息，民進黨內部已在籌劃明年1/12的罷免總統案」，被警方依法送辦，新北地方法院板橋簡易庭日前裁定不罰。

裁定書指出，葉姓男子2019年12月27日在臉書（Facebook）「韓國瑜後援會」粉絲專頁PO文，「據消息，民進黨內部已在籌劃明年1/12的罷免總統案」，被新北市政府警察局永和分局認為是不實謠言，依違反社會秩序維護法送辦。

新北地方法院板橋簡易庭法官認為，葉男並沒有進一步散佈使人產生恐慌的言論或文字，進而產生明顯而立即的危險，且警方並未提出民眾因此產生畏懼或恐慌具體事證，日前裁定不罰，可抗告。