台北醫院前醫師涉收回扣342萬元 二審判6年

台北醫院前醫師兼放射科主任張俊寧被控辦理醫學斷層掃描儀等採購案時，涉向廠商收取回扣342萬餘元。一審判處張男6年6月徒刑，二審高院今天改判刑6年，仍可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，張俊寧於民國91年至100年間，擔任當時的行政院衛生署台北醫院醫師兼放射科主任。

張俊寧涉嫌在91年至100間，藉醫學斷層掃描儀採購案，協助特定廠商得標並收受賄款，並利用儀器後續的維護合約、藥品採購案，多次向廠商收受賄賂，共計342萬餘元。

一審台北地方法院判處張俊寧有期徒刑6年6月，褫奪公權4年。張俊寧提起上訴請求減輕刑度，二審由高院審理。

二審認為，張俊寧坦承不諱，犯罪事證明確，觸犯貪污治罪條例公務員對於職務上行為收受賄賂罪，共8罪，且已繳回所有賄款，依法減輕其刑，且一審判決有論罪不當等違誤，因此撤銷改判。

二審審酌，張俊寧身為醫師兼主任，卻收賄達342萬餘元，時間長達數年，嚴重損害素有崇高評價的醫界聲譽，但張男已坦白犯行、繳回犯罪所得，顯已知錯，判處應執行有期徒6年，褫奪公權3年，可上訴。