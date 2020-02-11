同意合照不代表能貼臉書營利 男子侵害肖像權賠3萬

林男、游女與曾在網路接案行銷的劉女合照，並把照片張貼在有營利行為的臉書粉絲頁，被劉女控告侵權求償15萬元及支付2萬元代言費。兩人辯稱合照經過同意，張貼照片也無經濟效益。基隆地院審結，認定林和游女侵犯劉女肖像權，判賠3萬元，林另要支付代言費5千元。全案可上訴。

劉女提告指出，林男和游女未經她同意，把她的照片張貼在兩人經營商品的臉書粉絲頁、網路商店，作為產品廣告之用，侵害肖像權，要求賠償15萬元。林、游以營利為目的使用照片，卻未付給她報酬，參酌她平日接案收入，要求支付2萬元。

林男辯稱，拍照有經劉女同意，並告知會上傳臉書，上傳照片時有標記劉女，並連結到劉女臉書粉絲頁，沒有盜用，且貼文也沒有任何經濟效益。

游女則說，照片拍攝經劉女同意，她張貼在個人臉書粉絲專頁，林再轉貼在商品臉書粉絲專頁。她並非商品臉書粉絲專頁主要經營者，事後也遭林男撤銷粉絲專頁管理者權限，她也未參與經營系網路賣場，對使用劉女照片不知情。

法官指出，劉女雖同意拍照，但不能認為她已放棄個人肖像以何時、何種方式、向何人揭露的決定權，被告未能舉證獲得劉女同意張貼照片，辯詞不足採信。

劉女曾承接某家銀行網路行銷工作，並提出雙方網路影片合作意向書、勞務報酬支領單等物證。雙方合作內容包括演出拍攝、音樂編曲、演唱、歌詞買斷版權、社群平台宣傳費用及肖像及相關網路廣告授權半年等，費用8萬元。法官表示，林男使用劉女照片，也須支付合理授權金5千元。