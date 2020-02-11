新冠肺炎確診台商未傳染他人 恐能逃刑責

高雄地檢署偵辦確診新冠肺炎（武漢肺炎）的男性台商有無違反傳染病防治法62條，昨天下午檢察官以手機視訊首次偵訊約37分鐘；律師葛光輝認為，此罪構成要件為傳染給人，由於檢方初步排除他接觸的對象有人確診感染，這名台商可能躲過刑責。

葛光輝指出，傳染病防治法62條為「明知自己罹患第一類、第五類或第二類多重抗藥性的傳染病，不遵行主管機關指示，致傳染於人者」，雖然這名台商「趴趴走」去過舞廳、搭捷運，只要沒傳染導致接觸過的民眾因此染病，就難構成罪名，加上他自己當時尚未確診，難認定他有清楚自己病況或不遵行隔離指示。

約50多歲的台商1月24日確診為國內第2例新冠肺炎患者，隔天雄檢從「大高雄地區民生安全連繫平台」接獲情資，立即指派專組檢察官與警方、衛生局組專案小組追查，主要釐清台商返台後的行蹤、接觸對象、對自己病情的了解等，由於他仍隔離中，檢方未做強制處分。

據了解，台商昨接受視訊訊問時，否認惡意散播病毒；高雄市衛生局認為他確診面對疫調時，涉隱匿去過金芭黎舞廳等行蹤，也使84名接觸者被隔離2周，1月25日就依違反傳染病防治法67條開出最重的30萬元罰鍰，即使他透過書面陳述，仍未撤罰。