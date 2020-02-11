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迷魂盜佯裝嫖客劫財又劫色 法院判10年2月
新北蔡姓男子去年5月找應召女子到汽車旅館性交易，結果竟是預謀劫財，而且得逞後又性侵對方，今天被新北地院依強盜強制性交罪判刑10年2月。全案可上訴。
據了解，蔡男已非第一次對應召女子劫財。前年5月，他將俗稱具強效鎮靜、俗稱FM2的三級毒品摻入冰淇淋，以「不吃會融化」為由誘騙不知情的應召女子吃下，然後趁機搶走對方身上的現金、金飾等物，去年11月已被新北地院依強盜罪判刑5年4月。該案可上訴，而本案未構成累犯。
判決指出，蔡男（45歲）去年5月也是利用FM2作案，但此次除了劫財，也趁對方昏睡無法反抗之際性侵。案發後，蔡男向警方辯稱他與應召女子約好性交易一次3000元，但對方謊報年齡，覺得遭詐騙，才會翻找皮包把錢拿回來，直到檢方偵訊和法院審理時才坦承犯案。
審理時，蔡男一度辯稱自己有精神疾病，也與被害人達成和解，試圖爭取減刑，但醫院鑑定後，其作案當下並無精神不穩定情形，反而被法院認定犯行是經過思慮的智慧型舉動。
法院認為，蔡男行為嚴重影響被害女子自由意識和性自主權，惡性非輕，但考量他犯後終能坦承，與被害女子達成和解後也賠償完畢，最後依強盜強制性交罪判刑。
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