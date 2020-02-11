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成醫喋血案檢辯交鋒 台南高分院3月10日宣判

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
成大醫院體外循環師林光宇在開刀房持刀連刺陳姓女組長胸腹，被控殺人未遂，上訴二審，預計3月10日宣判。圖／本報資料照

成大醫院體外循環師林光宇在開刀房持刀連刺陳姓女組長胸腹，被控殺人未遂，一審認林妨害醫療法處1年徒刑，經上訴二審，今天召開辯論庭，檢辯交鋒，檢方認林身為醫護人員持刀進入開刀房，捅了同仁且罔顧病患權益，涉殺人未遂罪，建請量刑4年4月。辯護人認林長期遭職場同仁排擠，情堪憫恕，僅普通傷害，建請從輕量刑，保全公務員資格。全案訂3月10日宣判。

「我沒有殺人的意思」林光宇出庭時指出，對同仁所造成的傷害，真的很抱歉。他現已復職，在成醫斗六分院從事行政工作，每天從台南搭車往返雲林工作，來回4小時。林辯護人請求法官從輕量刑，指考量林長期遭職場霸凌而無法脫身，情堪憫恕且自首減輕其刑，讓從事護理工作18年多的專業人員，可以繼續保有公務員資格。

林及辯護人當庭也表達願與陳女和解，而該刑事附帶民事案件尚在台南地院審理中，陳女請求精神賠償及喪失勞動能力損害合計390多萬元，陳女主張喪失勞動能力已由法院委託醫療院所鑑定中。辯護人稱上限80萬元，當初交保金150萬元也是親友集資的。

「對你最好，最受傷的卻是我…」告訴代理人當庭代為表達陳女現下心情感受，告代說，陳女以前輩照顧後輩，竟遭如此對待，迄今仍難以理解，陳女從來沒有霸凌對方，卻被加諸職場霸凌者，甚至網路輿論攻擊，令陳女很想不開。告代也懇請法官能在判決書中陳述，還給陳女一個公道。

檢方強調，林絕對不可能是單純的傷害，連續捅刺動作，且集中胸腹重要部位，如誠如林自稱理性控制力道輕輕的刺，真的理性的話就不會拿刀到開刀房內捅人，而且身為醫護人員持刀進入開刀房，捅了同仁且罔顧病患權益，尤其，他選擇作案地點是否為醫療現場沒直接關連才對。檢方認林當下盛怒，有殺人犯意，量處1年過輕，建請依原起訴求處4年4月徒刑。

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