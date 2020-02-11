婚外情遠距視訊傳情 男離婚反被小三告偷拍裸照

北市一名王姓男子透過網路認識周姓女子，兩人談起遠距離戀愛，被束姓妻子發現視訊調情時的裸照。夫妻離婚後，束女憤而南下新竹找周女的丈夫談判，事後，周女控告王、束女涉妨害秘密、恐嚇取財等罪。台北地檢署調查後，發現周女眼神對著鏡頭，笑著擺出撩人姿態，明顯同意被拍攝，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。

據了解，王男與周女透過網路認識後，一同在臉書成立爆料性質的社團，雙雙擔任管理員。兩人時常聊天，進而發展出婚外情並遠距視訊傳情，周女曾全裸並對著鏡頭擺出撩人姿勢，而王男順手截圖留存待日後觀賞。

去年7月底某日晚間，束女突然懷疑丈夫是否在外亂搞，查看他手機果真發現女子裸照。束女馬上質問王男來由，男方直接坦承戀情，束女氣得大罵說：「叫那女人來下跪，否則給我200萬元！」

夫妻倆隔日立刻離婚，王男還幫助前妻聯繫周女，並轉告前妻所嗆下的狠話。周女不為所動，束女調查得知周女的丈夫在新竹經營小有名氣的餐飲業，因此找朋友陪同南下，希望周女的丈夫能出面處理此事。

雖束女沒控告對方涉妨害家庭，但周女疑似因婚外情被丈夫得知，反而控告王男趁自己換穿睡衣時偷拍裸照，涉嫌妨害秘密，另束女則涉恐嚇、及恐嚇取財等罪。

檢方勘驗視訊截圖畫面，發現周女眼睛直視鏡頭，滿臉笑意地擺出各種撩人姿勢，王男則在小視窗裡開心觀賞，無法證明裸照是王男偷拍，且至於束女要求周女賠償200萬元，是經王男轉述，並非直接對周女表明，此部分也不構成恐嚇取財，今不起訴王、束女等2人。