聽新聞
test
0:00 / 0:00
婚外情遠距視訊傳情 男離婚反被小三告偷拍裸照
北市一名王姓男子透過網路認識周姓女子，兩人談起遠距離戀愛，被束姓妻子發現視訊調情時的裸照。夫妻離婚後，束女憤而南下新竹找周女的丈夫談判，事後，周女控告王、束女涉妨害秘密、恐嚇取財等罪。台北地檢署調查後，發現周女眼神對著鏡頭，笑著擺出撩人姿態，明顯同意被拍攝，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。
據了解，王男與周女透過網路認識後，一同在臉書成立爆料性質的社團，雙雙擔任管理員。兩人時常聊天，進而發展出婚外情並遠距視訊傳情，周女曾全裸並對著鏡頭擺出撩人姿勢，而王男順手截圖留存待日後觀賞。
去年7月底某日晚間，束女突然懷疑丈夫是否在外亂搞，查看他手機果真發現女子裸照。束女馬上質問王男來由，男方直接坦承戀情，束女氣得大罵說：「叫那女人來下跪，否則給我200萬元！」
夫妻倆隔日立刻離婚，王男還幫助前妻聯繫周女，並轉告前妻所嗆下的狠話。周女不為所動，束女調查得知周女的丈夫在新竹經營小有名氣的餐飲業，因此找朋友陪同南下，希望周女的丈夫能出面處理此事。
雖束女沒控告對方涉妨害家庭，但周女疑似因婚外情被丈夫得知，反而控告王男趁自己換穿睡衣時偷拍裸照，涉嫌妨害秘密，另束女則涉恐嚇、及恐嚇取財等罪。
檢方勘驗視訊截圖畫面，發現周女眼睛直視鏡頭，滿臉笑意地擺出各種撩人姿勢，王男則在小視窗裡開心觀賞，無法證明裸照是王男偷拍，且至於束女要求周女賠償200萬元，是經王男轉述，並非直接對周女表明，此部分也不構成恐嚇取財，今不起訴王、束女等2人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言