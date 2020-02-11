「李哥集團」靈骨塔詐欺案 追加起訴3人

台北地檢署偵辦靈骨塔吸金案，查出綽號「李哥」的主嫌李睿霖等人以靈骨塔投資吸金詐騙40多億元，前年依詐欺等罪起訴李男等107人，現由台北地院審理中。檢方陸續清查集團成員，今追加起訴盧姓及兩名林姓業務。

檢調查出「李哥」、「強哥」集團設立上寶、天瑞、源盛三間公司，涉對外以資產管理公司名義，與雙北市轄內骨灰存放設施機構，簽立承銷合約，大量聘僱外型姣好的業務員鎖定軍公教，輪番灌輸陰宅投資理念，以短期獲利數倍名義，保守估計3年多來吸金達數10億元。

2017年10月間，檢方依違反銀行法、詐欺等罪，起訴天瑞負責人李晟瑞等41人。由於陸續仍有受害民眾提告，2018年1月4日，檢警展開第二波行動，搜索集團據點13處，並約談業務經理、財會人員等多人到案。

檢方訊後以犯情重大，有串、滅證及逃亡之虞，將10名集團成員聲押禁見，法院裁准4名，其餘交保候傳。「李哥」李睿霖2018年1月間在律師陪同下赴刑事局到案說明，警方訊後將移送複訊。

檢方漏夜偵訊後，凌晨以李男涉嫌詐欺等罪嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲押禁見；前年2月27日第二波偵結，認定詐騙30多億元，依詐欺等罪起訴李男等66人。

本案受害人數上百，其中「Fitmily親子動」創辦人、台大博士兼任講師詹益鑑母親3年來被騙逾5千萬元。檢方陸續清查集團成員，今追加起訴盧姓及兩名林姓業務，另魏姓男子僅為公司掛名負責人，並不知情，另不起訴。