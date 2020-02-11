聽說被減薪 火爆男拿鐵管打爛總經理座車

桃園彭姓男子聽說公司要調整職位還將他減薪，內心憤恨不平竟趁半夜拿鐵管打碎陳姓總經理座車的車窗、車門及後照鏡，陳發現後報警提告，並依信譽受損、精神撫慰及車損一共向陳求償156萬元；但法院認為陳求償過高，判彭賠償對方4萬200元，另彭也被依毀損罪判拘役20天，可上訴。

陳男主張，彭因為聽說被公司調整職務降低薪水，打電話和他溝通後內心仍不滿，2018年8月11日凌晨2就拿鐵管砸毀他的車窗玻璃、右後照鏡及車門，致令不堪使用，除提告毀損罪並請求彭賠償車損6萬元、信譽受損100萬元，以及精神撫慰金50萬元，總共156萬元。

刑事庭審酌，彭男不思以理性方式解決紛爭，僅因為聽聞公司要調降其薪水，和陳男講完電話就心生不滿砸壞他車窗，顯然漠視他人財產權，考量彭事後坦承，態度尚可，依毀損罪判他拘役20天，得易科罰金。

民事部分，彭經法院通知未到場，也沒提出任何書狀聲明；法院查，陳男的車是1998年出廠，根據中古車網站內容，認定該車在事故發生前價值約6萬元，而陳雖花5萬多元維修，但事後以3萬8000元賣掉，依中古價扣除出售價，認為車損應為2萬2000元。

另法院考量雙方學歷、職業及收入等，認為陳請求信譽受損100萬元、精神撫慰金50萬元實屬過高，應核減為2萬元為適當，加上車損等，判處彭應賠償陳4萬2000元。