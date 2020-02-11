身心障礙巴士轉彎撞傷女騎士 南投縣政府確定要賠304萬

南投縣政府提供身心障礙者接送服務的「溫馨巴士」7年前撞傷騎機車的吳姓女神學院生，導致全身多處骨折、受傷，吳女提訴訟要求國家賠償，一審判南投縣政府賠償4萬元，二審改判賠304萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

吳女提告主張，張姓男子2013年4月24日駕駛溫馨巴士，行經台中大里區中投東路三段時，突然右轉撞上她，導致她人車倒地，頭部外傷、頸腰椎挫傷、尾骨折、骨盆撞擊性損害等。

她認為，自己受傷後無法久站工作，請求醫療費、交通費、看護費、無法工作損失和精神慰撫金等，共向南投縣政府求償916萬餘元，另她的母親也求償30萬元精神慰撫金。

一審判南投縣政府應賠償4萬餘元；案件上訴，台中高分院二審認為，吳女勞動力確實減損，但吳女當時雖為直行車，仍須注意車前狀況、保持安全距離，吳女沒有注意車前狀況，應負20％過失責任，改判南投縣政府應賠償304萬餘元。最高法院駁回上訴確定。