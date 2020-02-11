侵占iPhone手機當場被發現 男子被罰1萬元
40歲張姓男子今年初在台南市北區，見劉姓女子不慎掉落iPhone XR手機，占為己有，隨即持該手機到門市辦理預付卡，劉女也到門市協尋手機，當場發現後報警處理，張坦承犯行，台南地院認張犯侵占離本人持有物罪，處罰金1萬元，可上訴。
檢警調查，張今年1月6日下午1時，在台南市北區，見劉女掉落該處之行動電話1具iPhone XR，竟意圖為自己不法所有，將該手機脫離劉女所持有的手機，侵占入己。待張持本件手機至門市辦理預付卡時，適為劉女發現，經報警後循線查獲。
台南地院審酌，張犯後坦承犯行，態度尚稱良好，及其智識程度、生活狀況等一切情狀，處罰金1萬元，可上訴。
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