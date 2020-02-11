47名檢察官誰最像檢察長？ 今天起討論2天

全國檢察長人事異動在即，至少4名檢察長職缺待補。法務部檢審會14日將開會討論新人選，9名民選委員預先徵求有意願人士，共有法務部檢察司長王俊力等47人表態，民選檢審委員開放今明2天公開蒐集意見，再於13日「會前會」討論正式建議名單。

台灣高檢署前檢察長王添盛去年底退休，桃園地檢署前檢察長彭坤業職務由郭文東暫代，加上新北地檢署檢察長朱兆民、台南地檢署檢察長林錦村任期滿6年，另有不確定因素等，這波異動至少有4個檢察長缺額，一旦缺額確認，即由檢審會提供2倍人選供部長圈選。

依時間推敲，王添盛2019年12月3日屆滿70歲退休，法務部長蔡清祥指派原台高檢襄閱主任檢察官宋國業代行台高檢檢察長職務；依法規，「代班檢察長」一次3個月，如果蔡清祥不再指定宋「代班」，3月初前，全國檢察長重新布局方案即有機會出爐。

此外，檢察界盛傳，台北地檢署檢察長邢泰釗可能調升台高檢檢察長，不過，北檢業務質、量均重，案情時而敏感，高層對誰來接掌北檢再三考量，如果有合適的人選後，邢才有機會更上一層樓，目前與邢有類似經歷的檢察長都在審酌範圍內。

新派檢察長47人討論名單中，司法官29期的檢察司長王俊力，曾任橋頭地檢署檢察長，被認為有機會重掌檢察署兵符，另外，依照蔡清祥上次調動檢察長「年輕化」、「女性保障」特色，司法官36期的檢察官張春暉、戴文亮、蘇佩鈺、張介欽競爭激烈，女檢察官部分吳慧蘭、汪南均、張云綺、柯宜汾討論度高。

名單中比較特殊的是，全國司改國是會議活絡檢察人事重要決議案中，法務部鼓勵二審檢察官下一審辦案，承諾優先考慮志願者派檢察長；原本職缺在二審、司法官32期的周懷廉，身先士卒調台北地檢署，成為此次人事案指標性人物，不過，檢察長人事如何布局，決定權仍在蔡清祥手中。