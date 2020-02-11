辱警「菜鳥」遭妨害公務逮捕 他稱無心檢察官不採信

桃園張姓男子因行車糾紛，經警方通知他到場做筆錄，但張因酒醉言語輕浮不肯配合，過程中甚至用台語朝李姓警員辱罵「菜鳥」，當場被依妨害公務罪嫌移送；檢方調閱監視器，發現張確實有此行為，並根據他語氣口吻認定有輕蔑之意，依妨害公務將張向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，張男（35歲）先前和人發生交通事故，去年10月20日大溪警分局南雅派出所通知他到案做筆錄，當天承辦的李姓警員發現張身上有酒味，張不願配合還語帶輕浮，明知對方是依法執行公務人員，當場以「菜鳥（台語）」侮辱對方。

張隨後轉身打算離開，李員上前攔阻時雙方發生還發生肢體拉扯，隨後被依妨害公務現行犯移送偵辦；檢方訊時，張男矢口否認侮辱公務員，辯稱自己喝醉了，是無心的，警員可能有講到什麼，他才會這樣回話。

但檢方勘驗現場監視器畫面，發現張確實有脫口而出說「菜鳥」，認定他辯解屬於卸責之詞，不予採信；檢方認為，「菜鳥」一詞有沒經驗、辦事能力差之意，且根據張男當時口吻、語氣等，確實有輕蔑、貶抑以至侮辱之意，偵結依妨害公務罪嫌將張向法院聲請簡易判決處刑。

類似案例還有，黃姓男子騎車抽菸被攔查，黃心生不滿當場辱罵陳姓、洪姓員警「可憐的菜鳥，我就是被菜鳥抓」，士林地檢署依妨害公務起訴他。

另名徐姓男子同樣被攔查，影射現場2名警察「老鳥帶菜鳥很辛苦齁」，還嗆說「字不會寫可以google」，台北地院依妨害公務罪判徐拘役30天，緩刑2，得支付公庫2萬元。