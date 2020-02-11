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太陽花攻行政院 魏揚舉香港為例：只有惡法、沒有暴徒

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台灣高等法院審理太陽花學運攻占行政院案，魏揚以香港近期的示威為例，指「只有惡法、沒有暴徒」。資料照片。記者王宏舜／攝影

2014年3月23日，太陽花學運攻占行政院，台北地檢署依妨害公務等罪起訴93人，一審時僅11人被認定有罪，包括「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人則被認定無罪或公訴不受理。高等法院今更新審理，魏揚表示本案已經6年了，他沒犯煽惑罪，民眾都是自行到場；他以香港近期的示威為例，指「只有惡法、沒有暴徒」。

2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，占領立法院，5天後行政院也被攻占，是政府遷台以來行政院首度遭大規模侵入。

高院本月11、18、25日將連續開庭，今傳魏揚、陳廷豪、劉敬文等人出庭，共15人到場。魏揚說，本件起因是政權有不正當的作為，從2013年7月開始，許多民眾就開始關心服貿協議，但訴求卻被忽略，還出現「半分忠（指國民黨籍內政委員會召委張慶忠使用移動式麥克風，趁亂宣布『開會，將服貿協議案送院會存查』，隨即宣布散會。）」的狀況，政府施政備受質疑。

魏揚說，為了阻止不義的事情發生，當時已經沒有其他方式可阻止服貿協議，才會包圍行政院。他再舉例，指美國黑人當初在爭取人權時，也是占領商店街，這難道也是煽惑犯罪？還是要喚醒政府良知？並感嘆運動後，總統大選已經選過兩次了。

陳廷豪也否認煽惑犯罪，他指馬英九、時任行政院長的江宜樺和張慶忠等人引發人民不滿，要說煽惑民眾犯罪的，也是馬、江、張等人。

「妖西」劉敬文3月23日晚間在臉書貼文「請青島廣場以外的人，盡快到行政院集結！務必拿下行政院！快！」，但他認為這是言論自由，不應在法院中審判；沒有人犯罪，就不構成煽惑犯罪。

黃國陽被控對排除群眾的警察施暴，一審遭判刑4月，得易科罰金。黃表示自己從事民主運動廿多年，「警察太粗魯了」，並指國家執行的政策有重大錯誤，希望法院了解警察執勤的狀況。

當年3月23日晚間7時許，群眾進到政務委員陳希舜辦公室，員警勸群眾離開。謝昇佑被控在現場群眾喊「1、2、3、重心放低」等口號後，用力推擠執勤員警，並與群眾占住走道，妨害員警執行勤務。謝認為推擠不構成妨害公務。

男子林唐聿被控拿棉被朝警察「蓋布袋」。林的律師蔡雅瀅主張警方蒐證的錄影畫面只有2秒鐘，從比例原則來看，頂多是犯社會秩序維護法，這行為雖然幼稚，但無妨害公務之意，何況林也沒有能力帶領民眾「衝進去」。另名男子劉建明被指酒後情緒亢奮，出手打掉員警的帽子，律師林俊宏也辯護「抓警帽沒有影響公務執行」。

去年台北地院判台北市警察局應國賠太陽花案111萬，今天法官在提示證據時，律師尤伯祥希望高院能審視北院的相關判決。尤指行政院案是民眾自發性的和平集會，而警察卻使用國家暴力，魏揚等人在現場只是維持秩序，被以煽惑罪起訴並不公平。

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