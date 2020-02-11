母子吵翻天 不肖子罵警「機掰」還辯：我在罵我媽

高雄市孫姓男子去年與老母親起口角，粗暴動手摔砸物品，嚇得老母親心驚報警。警方獲報趕抵，孫仍毫不收斂，面對員警出手上銬、實施保護管束時，他更碎念罵「機掰啊」，事後改口說「我在罵我媽」。橋頭地院審結，認定孫男出言侮辱公務員，依法判處拘役10日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

孫家母子衝突發生在去年5月20日晚間，孫母被兒子粗暴舉動嚇壞，連忙報警處理。右昌派出所賴姓、張姓警員獲報到場，發現孫持續辱罵孫母、摔東西，且有出手碰觸員警等行為，決定採取保護管束。

就在員警將孫男上銬、帶離屋子時，三人走在巷弄內，孫突然低聲罵一句「機掰啊」；值勤員警感覺受辱，全程蒐證並向上級報告，派出所決定對孫男提告妨害公務。

孫男到案坦承有說「機掰啊」，但否認辱罵公務員，辯稱「我那時是在罵我媽」，因孫母在他被警察帶離時，還不斷在一旁詛咒；他還狡辯說，就自己的認知，那兩個字是在罵女人。

然而，與張員同行的賴姓警員證稱，孫在口出侮辱言詞時，轉身朝張的方向走。檢、審調查，孫從來沒辱罵過孫母「機掰啊」；而當時押解過程中，孫並不是朝屋內辱罵，而是直朝前方罵人。

橋頭地院審理認為，孫辯稱不是在罵警員，只是純粹遭逮捕壓制時，一時心虛卸責的說詞，不足採信，認定他侮辱依法執行公權力的公務人員，言語有貶低他人人格、社會評價意思。

然而，承辦法官衡量孫男只是因一時失慮才犯罪，犯後坦承部分犯行，在準備程序庭中就與受辱警員達成和解，也向右昌派出所致歉，賴姓警員請求從輕量刑並給予緩刑，橋頭地院依侮辱公務員罪，判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑二年，可上訴。