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遠航爆無預警停飛 董座張綱維再限制出境8個月

聯合報 / 賴佩璇/台北即時報導
遠航董事長張綱維（中）。本報資料照片

遠東航空去年12月間無預警停飛，董事長張綱維一度神隱，隔天上午現身開記者會現身強調「烏龍一場」。台北地檢署在他出現當天傳喚他到案說明，訊後依違反民用航空法諭令限制出境、出海及住居。由於新修正刑事訴訟法限制出境規定實施後，檢察官須重行處分，已發文通知境管局、移民署，再予以限制出境8個月。

遠航去年12月12日爆發無預警停飛，因檢方前年已分他案追查公司高層有無涉及掏空等內部財務問題，因此發傳票要求張綱維於13日晚間7點到案說明，庭訊3小時後，檢察官依涉違反民用航空法諭令限制出境、出海及住居。

去年5月24日，立法院三讀通過修正刑事訴訟法部分條文，增訂第8章之1明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，並賦予檢察官、法官得逕行對被告限制出境、出海，以保全被告到案，以防免被告逃匿，妨礙國家刑罰權行使。

因限制出境、出海是干預人民入出國境的權利，為保障被告救濟的權利，並兼顧檢察官偵查犯罪的需求，規定應於限制出境、出海後6個月內以書面通知被告。

明定偵查、審判中限制出境、出海的期限，偵查中不得逾8月，若認有繼續限制必要者，應於限制期間屆滿前附理由向法院聲請延長，第一次延長不得逾4月、第二次延長不得逾2月，以延長二次為限，因此，偵查中得限制出境、出海的期限最長為14個月。

另外，審判中的限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾五年，其餘之罪，累計則不得逾10年。

新法自去年12月19日起施行，因此檢方已發文通知境管局、移民署，對張綱維限制出境、出海8個月。

檢察官 移民署 刑事訴訟
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