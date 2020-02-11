被當境外資金影響選舉「舉證」 王炳忠告陳明通不起訴

新黨發言人王炳忠前年10月間，不滿陸委會主委陳明通在國會接受質詢時，以他作為嚴防境外資金影響年底選舉時的案例，提告陳涉誹謗罪。台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今給予陳明通不起訴處分。

王炳忠提告指出，2018年10月22日，立法院內政委員會召開全體委員會議，針對「如何防範政府以防杜境外資金影響年底選舉之名，變相政治嚴查大陸台商金流之濫權行為」，要求相關部會做專題報告並備詢。

會中立委陳怡潔質詢陳明通，關於調查局所謂「國台辦透過台商送錢給候選人，台商背後的金主就是國台辦」是否知情，陳明通卻情緒激動，直指「王炳忠案後來很清楚就出現了」，甚至說「像王炳忠這個案子，應該我們要舉發出來，當然是保護台灣人民」，損害本人名譽甚大。