台北車站歡慶中共國慶遭送辦 「白狼」張安樂獲不起訴

統促黨為慶祝中共國慶（10月1日），向台北市中正一分局申請集會遊行，但警方認為申請路段為重要交通樞紐，為顧慮社會大眾用路權益，因此不准許。統促黨仍上街遊行，警方依違反集會遊行法、國家安全法等罪，將統促黨總裁「白狼」張安樂、成員胡大剛等2人送辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，今不起訴2人。

統促黨去年在中共國慶當天，於台北車站南二門廣場舉行「慶祝光輝十月廟會民俗活動」活動，雖事先曾向中正一分局申請，但被駁回。不過，張安樂仍在臉書呼籲民眾踴躍參加活動。

統促黨在未經核准情況下，擅自在台北車站南2門前搭建舞台，更現場高喊「兩岸統一」、「本是同根生，相煎何太急」，並吶喊口號「貨出得去、人進得來」等，強調他們只想要賺錢、發大財。

警方在現場蒐證、舉牌制止，約於3分50分左右時，宣布活動解散。事後，警方認為該活動違反集會遊行法、國家安全法等罪，將主辦人張安樂、胡大剛等2人送辦。