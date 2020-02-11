新冠肺炎疫情口罩缺 嘉義監所發給收容人家屬紙口罩

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，台灣防疫總動員，收容大批受刑人及被告的矯正機關，是不可忽視的防疫重點； 由於口罩政府徵調，嘉義監獄及看守所採買紙口罩發給會面的受刑人及被告家屬，讓家屬感到貼心。

有受刑人家屬日前到嘉義監獄辦理會面，口罩放車上，監獄發給他一次性的紙口罩，讓他感到很窩心。為防堵武漢肺炎疫情，法務部各矯正機關也採取各項防疫措施，其中行動載具及遠距接見讓收容人家屬可以透過手機等行動載具探視，減少接觸感染風險，為配合防疫工作，法務部從偏遠監所試辦。

監所採取各項防疫措施，包括進入前必須先以酒精消毒手部、測量體溫，額溫達37.5度以上者，暫緩辦理接見，進入時也須配戴口罩，一次性的紙口罩：可阻擋70%以上的5微米顆粒。

嘉義監獄說，目前收容人2300人超收，管理人員都須戴口罩服勤，每天為受刑人量測三次體溫，新收受刑人須14天區隔觀察，防疫口罩庫存還夠用，辦理會面發給受刑人家屬紙口罩。看守所兼鹿草分監也採相同防疫作為，目前嘉義監所都未試辦行動載具及遠距接見。