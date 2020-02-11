酒駕害命涉「殺人」法條變了 郭俊邑仍重判8年

男子郭俊邑酒駕闖5個紅燈、衝撞3輛機車，造成1死2傷，檢察官認為他有殺人不確定故意，罕見依殺人罪嫌起訴他。台北地院審理，郭否認有殺人意圖，並稱已和被害人談和解事宜，合議庭審結，今天變更法條，依公共危險罪判處郭有期徒刑8年。可上訴。

合議庭變更論罪法條的原因，主要是認為檢察官所舉證，無法證明郭俊邑有「不確定殺人故意」，於是回歸公共危險罪治罪，逕依刑法185之3條不能安全駕駛因而致人於死罪判刑，本罪名，法定刑度為3年以上10年以下有期徒刑，郭俊邑被判刑8年，刑度不低。

檢方指控，2018年9月23日清晨5時，郭和朋友在台北市文山區「好樂迪」KTV飲酒，酒後駕車，連闖5個紅燈，車行經台北市基隆路3段時，先後撞倒3名機車騎士，並沿路撞上路旁房子，陳姓女騎士頸椎被撞斷，送醫後不治，另有2名騎士負傷。

檢方偵查，勘驗行車記錄器等蒐證帶認為，郭俊邑駕駛行為如同「恐怖攻擊」，時值酒駕害命案件時有所聞，民怨高漲，決定依殺人重罪處罰郭的酒駕行為，依殺人罪起訴郭。

法院審理時，郭「認行為、不認罪名」，後悔自己酒後僥倖開車上路，辯稱沒有殺人故意；他說，事發當天他先在「好樂迪」景美店喝了2、3瓶啤酒與威士忌，凌晨4點有先在附近吃東西才開車上路，「我覺得可以控制」。

法官曾經審問郭在酒精濃度高達1.29毫克之下仍高速行駛、不顧號誌、以每小時近100公里速度前進，致連闖5個紅燈而肇事致死有何意見？郭俊邑答稱，「我有酒意，所沒感覺到車速這麼快」，還稱忘記當時有沒有踩煞車。