玷辱友人60歲老媽 法官不輕饒判刑3年2月

洪姓男子前年底訪友時，以幫友人母親按摩為由涉嫌性侵得逞，經友人察覺有異詢問母親後報警提告。法官開庭時，友人稱「我個人同意1年6月以上刑度，若我回去向我母親講此事，我母親應該會同意我所說，但我會怕我姊姊不同意」，法官認洪男所為具惡性，且應加重其刑，依強制性交罪將他判刑3年2月。可上訴二審。

判決書指出，洪男2018年11月25日上午造訪友人家，適友人母親外出返回，以按摩為由幫她按摩肩膀及背部，趁機撫摸被害人下體及性侵。友人事後察覺媽媽有異，追問後報警提告，洪男坦承犯案。

法官開庭時，友人表示「我個人同意1 年6 月以上刑度，若我回去向我母親講此事，我母親應該會同意我所說，但我會怕我姊姊不同意。就是給他一個教訓即可，1年6 月以上刑度就已經足夠，不用到3 年。」

法官查出，洪男曾犯竊盜案件判刑3月確定，於5 年內故意再犯本案，為累犯。法官認為他無視法律嚴厲禁制，對被害人強制性交，足證他未真正悛悔改，於本案所犯情節具惡性，自應依刑法規定加重其刑。

合議庭考量，洪男明知被害婦人為友人之母，不顧被害人為年近60歲婦人，為逞一己私慾強制性交。造成被害人身心受創，且未和解。