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小潘潘丈夫涉偽造文書出庭 怨官司害夫妻分居中

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
藝人小潘潘丈夫、「夜市大亨」江欽良（右）因涉偽造文書今出庭應訊，也抱怨涉詐貸案後害夫妻兩人分居至今。圖／本報資料照

藝人小潘潘丈夫、「夜市大亨」江欽良3年前涉及草屯農會詐貸案遭起訴，經多次開庭審理，背信、詐貸等已結案或不起訴處分，今則第2次開庭審理偽造文書，而江出庭應訊為自己叫屈，訊後表示，官司害他們夫妻分居至今，盼盡早落幕。

江欽良在106年10月遭南投地檢署指揮警方拘提至中部打擊犯罪中心，協助釐清是否以人頭向草屯農會詐貸上億元，違反農會金融法，後偽造文書、使公務員登載不實、背信等罪嫌遭訴，但多已結案，目前僅剩偽照文書上還有爭議。

針對該案，南投地方法院第一次開庭審理時，檢方傳喚證人土地賣方作證，認為江的代書除了未經原地主同意就私下刻印章，還將土地過戶登記給沒參與簽約的其他人，因此認定江欽良涉嫌偽照文書；而今第2次開庭，江在庭上則為喊冤。

江今天出庭應訊，並提出當時買賣契約書，他表示，合約內明確提到，代書可自行刻製便章辦理過戶，買方也能過戶給指定的第三人，更重要的是地主有拿到錢，法律上無損失，雙方也完成買賣義務，檢方控訴內容不符合現行的土地買實務。

而庭訊結束後，江面對外界關心則表示，當時檢警荷槍實彈大規模搜索他的住處，指控他詐貸，且扣押其財產和公司設備，經多次開庭審理至今，最後剩下同樣不是事實的偽造文書，盼南投地方法官能秉持司法正義，還給他公道和清白。

另從詐貸案爆發至今，江的妻子小潘潘始終神隱，就連兩人共同經營的「寶島時代村」復業或辦感恩餐會也從未露面；對此，江則表示，檢警大動作攻堅搜索害小潘潘身心受創，恐慌症至今仍相當嚴重，還無法恢復正常，因此住在北部休養。

他也抱怨，這官司害他們夫妻分居兩地，因他得在南投管理公司，只能偶爾北上相聚，只盼官司盡早落幕，好讓他們夫妻早日團圓；南投地檢署則表示，該案件目前仍在法院審理中，為尊重法官的審判權，因此暫不表示意見。

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