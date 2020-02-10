法警一家三口喪生火窟兇嫌起訴 家屬：尊重司法

台南市玉井區真理佛堂前輩堂，去年底遭曾男縱火造成7死2傷慘劇，其中台中高分院法警謝振益與妻子及女兒一家三口慘死，案發後台中高分院發起慰問金捐贈，並以謝振益「盡忠職守」請司法院頒服務20年獎章，兇嫌曾男今天遭台南地檢署依殺人罪起訴，家屬表示「尊重司法、依法處理」。

台中高分院行政庭長江德千表示，法警謝振益平日盡忠職守，非常有禮貌，與妻育有一子一女，謝的女兒因罹癌休學在家，謝與妻子都是「真理家族」成員，去年12月間女兒與媽媽前往真理佛堂調養身體，謝振益前往探望，沒想到竟赴死劫，與妻女慘遭曾男縱火，一家三口喪命火窟。

案發後，台中高分院院長李伯道與書記官長廖次芬等多人，至現場慰問家屬，法警謝振益一家四口，在悲劇發生後，僅留下就讀大三的長子， 頓失依靠，同仁發起慰問金捐助30多萬，並以謝振益「盡忠職守」請司法院頒服務20年獎章。

台南地檢署昨依殺人等罪起訴曾男，並以曾男所為令人髮指，泯滅人性，請法官從重處以死刑，台中高分院與家屬聯絡後，謝振益的妹妹表示「尊重司法、依法處理」。