8人竊電挖礦判賠9100萬 最高單人就賠逾5000萬

嘉義縣東石鄉黃姓、張姓男子等人，去年被查獲在魚塭設挖礦機、竊電挖比特幣，黃、張等日前被依竊取電能罪判刑、沒收竊電所得，台電也對涉案人長期、大量竊電提民事求償，法院日前判8人須賠償台電總計9169餘萬元，其中光是黃姓男子，就被判賠5255萬元。

「一定上訴、還要求償！」黃男表示，本案去年刑事判決罰200多萬元已繳清，但民事求償太誇張，另檢方所查扣挖礦機為個人合法進口、是生財工具，被查扣至今他損失慘重，他一定會上訴並求償。

承辦員警指出，黃為地方知名人士，相關涉案人都是黃的親戚，偵查過程，台電、警方承辦員壓力不小，查扣機台過程黃甚至關門不讓員警離開，據傳部分台電稽查員事後還被調職。

台電嘉義營業處副處長宋鴻潤表示，台電稽查員非常辛苦，但事後調職與本案無關，主因是去年北部某營業處有人涉竊電案，公司檢討後決定稽查員比照財務員作「久任輪調」，或做主管輪調歷練，另檢警查扣挖礦機現由台電保管。

宋鴻潤說，尚未接到民事判決書，詳細內文不確定，但本案黃、張等8人涉長期竊電，台電原向8人追償電費6515萬餘元，審判期間法官要求台電重新計算賠償金額，最後才判決對8人求償總金額達9169萬餘元。

嘉義地院判決書指出，黃等8人自民國107年11月起，在嘉義縣東石鄉6處鐵皮屋倉庫，架設783台挖礦機，挖取彼特幣，因挖礦機必須24小時運轉耗費大量電能，黃等人為節省電費支出，私自將台電所設置電表外箱破壞，破壞封印鎖、封印鉛竊電。

判決書指出，礦機使用電腦台數多，本件查獲之挖礦機高達數百台，非一般住家用電，台電以營業用電追償電價應無不可，也同意台電公司追償各電號，自查獲竊電日起往前推算1年，或申請用電日各電號營業用電價1.6倍電費。