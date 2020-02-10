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影／道場縱火7死檢求極刑 生者指死刑太便宜凶嫌

聯合報 / 記者周宗禎/台南即時報導
台南道場縱火7死曾嫌檢求極刑，倖存者者認為曾嫌無悔悟，死刑太便宜凶嫌。記者周宗禎/攝影

台南市玉井區真理前輩堂去年12月遭曾姓男子涉嫌放火造成7死2傷慘劇，台南地檢署今天依殺人等罪嫌求處死刑。死者家屬、倖存者得知，有人認為「死刑太便宜他了」 。

前輩堂火場到今天仍維持原樣，不過志工已將灰燼與燒毀雜物清理完畢；逝者親友不願再多談事發經過，有人憂心受損的佛堂不知道什麼時候才能修復

在這邊修行的「道親」也已恢復正常作息，每天在周遭田地耕作，火災當時播種的玉米等部分作物也已開花，收成後與所有同修者分享，自給自足。

前輩堂張姓負責人表示，曾嫌父母已多次向死難者家屬下跪道歉，家屬大都不能忍心苛責，因為 嫌犯的父母當初也是基於想兒子改過向善，才送來接受教化。

張姓負責人強調木已成舟，怎麼說都無法給死者一個公道，當下也只能接受司法處置，盡力協助死難者家屬平復心情重新正常生活。

張姓負責人說，曾嫌父母已多次向死難者家屬下跪道歉，家屬大都不能忍心苛責，因為 嫌犯的父母當初也是基於想兒子改過向善，才送來接受教化。

7名死者其中謝姓1家3口罹難，靈位已移回嘉義故居，死者陳姓夫婦則移靈回花蓮老家，另陳姓女子、高姓男子的骨灰則安奉在真理家族佛堂。

陳姓死者母親表示，家人親友都安慰陪伴她，要幫她早日走出陰霾回復正常生活，但到現在想起往生家人，還是會難過掉淚。

事發後傳出有被害人家屬當著嫌犯父親的面抱怨他「不會教小孩」，不過張姓負責人說，家屬後來了解嫌犯父母也是出於善意，也對孩子付出很多，真的很無奈，就未再責難。

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