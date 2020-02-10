侵占公益基金1億多 孫道存「對不起父親」認罪盼減刑

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存被控侵占「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」1億多元，依公益侵占罪起訴。台北地院今天開辯論庭，孫表示做了不好的示範、對不起父親孫法民，希望法官給他自新的機會。合議庭諭知全案3月19日宣判。

公訴檢察官表示，孫道存分次、頻繁提領，事後再歸還，他侵占的總數額為1.5億餘元；2個基金會是基於公益目的而設立，不能被當成個人的小金庫去搬錢，否則公益目的即蕩然無存，建議法官依法妥適量刑。

孫道存表示，他剛剛出獄，目前沒有收入，都靠朋友借貸生活，還要扶養妻子；孫說，很遺憾做了這件事，當時是因為財務壓力大才動用基金會的錢，以為只有違規沒有違法。

孫道存還說，他做了不好的示範，強調自己沒有犯過罪，太電案是因別人掏空公司、他在文件上簽字才因偽造文書入獄；孫說，挪用基金會的錢是作了不好的示範，也對不起父親，不過，希望法官能給他改過自新的機會。

孫道存聘請3名律師為其辯護。律師團認為，2個基金會的財產總數是3400多萬元，「被告最多就是侵占這些錢」，檢察官以孫各次提領的款項加總計為犯罪所得並不合理；孫道存已認罪並將提領的錢全數歸還，犯後態度良好，加上他年事已高，經過教訓不會再犯，建請法官減輕其刑。