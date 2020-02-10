竹市工務處約聘工程師接受招待飛長灘島度假 貪汙起訴

新竹市工務處一名鄭姓約聘工程師，任職期間涉嫌收受廠商招待，帶著家人到高雄義大皇家酒店入住一晚要價上萬元的家庭套房，又和老婆飛菲律賓長灘島度假，雖至今已有一段時間，但犯行仍被廉政署查出，今天被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。

起訴指出，鄭男2014年到2016年間曾在新竹市工務處擔任約聘工程師，負責土木建築工程業務和道路工程監造監督等工作，因辦理「新竹市政府廳舍空間調配置工程」、「新竹市政府社會處辦公空間整修工程」2項採購案而與行賄廠商的李姓男子有接觸。

檢方調查，李男行賄前已取得標案，只是為求採購案請款順利，所以用國內外旅遊的住宿和機票作為招待，想討好鄭男。他2016年1月間先是幫鄭男一家五口支付了2萬多元的住宿費，隔沒幾天又基於個人宗教信仰活動與出國行程衝突，將長灘島自由行機票讓給鄭男夫婦，還幫對方刷了3萬多元的旅行社尾款。

鄭男先後收取的不法所得共計7萬餘元，偵訊時，他起初稱出國費用是請李男代購，代墊的錢也有歸還，直到調查人員查出他從帳戶提領的錢是用來購買美金，他才自白犯行並繳回不法所得。