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去年假釋出獄後又偷竊 高雄特戰退伍男遭羈押禁見

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
國軍特種部隊退役的鄭姓男子，仗著魁梧身材與矯健身手，犯下數十起竊盜案，去年假釋出獄他仍不知悔改，再度回到舊地犯下五起竊案，被當初送他啷噹入獄的派出所員警再次逮捕。記者邱奕能／翻攝

國軍特種部隊退役的鄭姓男子，仗著魁梧身材與矯健身手，犯下數十起竊盜案，去年假釋出獄他仍不知悔改，再度回到舊地犯下5起竊案，遭當初送他啷噹入獄的派出所員警再次逮捕：考量鄭男多次犯下竊案，法官裁定羈押禁見。

據了解，曾在國軍特戰部隊任職的鄭男（43歲）去年8月才因犯下數十件偷竊案假釋出獄，但他卻不知悔改，又再度回到高雄市區內新光路上某知名大樓再犯下5起竊案，得手現金數萬、金飾等。

鄭男供稱，由於他十多年前曾在這棟知名大樓內居住，手上擁有社區內4棟大樓住戶磁卡：因經濟困頓下，才將歪腦筋動到就時鄰居頭上。

鄭男犯案時間都在傍晚6點左右，先在新光路上某大樓外觀察住戶家內燈光明亮與否，以判定住戶是在家，當確認過後，便手持大樓住戶磁卡，搭電梯到達35樓，再改以樓梯登上樓頂。

身手矯健的鄭男再從頂樓徒手沿著遮陽板、縫隙，穿梭到要下手住戶陽台外，從陽台門窗進入屋內：自鄭出獄後，高市警方就接獲至少5件報案，經過多日的跟監調查，在本月6日時將他逮捕。

鄭男數年前才因犯下20多起竊案被高市警逮捕入獄，假釋出獄又被同一派出所員警逮捕，這次被捕難逃法網，隔天進行筆錄移送高雄地檢署後，由法官裁准鄭男羈押禁見獲准。

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