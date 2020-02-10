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台南玉井前輩堂縱火凶嫌 移審後裁定續押
台南市玉井區真理佛堂前輩堂，去年12月間遭曾姓男子涉嫌放火後造成7死2傷慘劇，南檢依殺人等罪嫌將曾提起公訴，今天下午移審台南地院開延押庭，法官認為，曾犯罪嫌疑重大，居所也不明，認有逃亡之虞，裁定續押。
台南地院說，曾經法官訊問後，對檢察官起訴犯罪事實，坦承不諱，曾犯罪嫌疑重大，法官審酌曾沒有住在戶籍地，居所也不明，有逃亡之虞，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，裁定收押但未禁見。
台南地檢署偵辦玉井區真理佛堂前輩堂，遭曾姓男子涉嫌放火後造成7死2傷慘劇，以凶嫌曾住前輩堂，不知感恩惜福，竟預謀以汽油潑灑並點火，形同無差別方式弒殺，所為令人髮指，僅因一時情緒無法平復，即以縱火方式發洩，手段兇殘，行徑冷血，泯滅人性，至今仍無悔意，建請法院請處以死刑。
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