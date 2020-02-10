嘉義124億元地下匯兌案件開庭 主嫌否認涉洗錢

嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，經手匯兌金額達新台幣124億元，嘉義地方法院今天開庭，吳承霖否認涉不法洗錢，遭查扣的2億多元現金為經商獲利。

嘉義地方法院今天上午開庭進行吳承霖等7人涉及的地下匯兌集團案件準備程序，吳承霖坦承有從事地下匯兌，但否認涉及檢察官起訴的洗錢行為，以及組織犯罪罪嫌。

吳承霖強調，檢調查扣的現金新台幣2億3999萬2600元現金，是在大陸經商10多年的所得，以及變賣大陸房產的現金，並非從事犯罪的不法所得。

他進一步表示，因為在大陸經商的關係，台商都有匯兌需求，自己只是提供一個平台，與黃文鴻（通緝中）合作，由黃男尋找人民幣匯兌台幣的台商，並在通訊軟體WhatsApp群組上張貼訊息，再以當天匯率匯兌。

吳承霖指出，起訴書稱地下匯兌交易獲利的利潤約為經手金額2%，並非事實，因為若為2%，比銀行匯率還高，誰還願意地下匯兌，且利潤也是自己與黃男四六分成。

陳玟叡則坦承，有協助丈夫吳承霖收錢及送錢給客戶，但否認參與地下匯兌。由於檢調在陳玟叡母親王秀琴的住處查扣2億多元現金，因此陳玟叡也一併遭起訴，王秀琴表示，女兒及女婿並沒有告知錢的來源及用途，更沒涉及地下匯兌行為。

吳承霖、陳玟叡為夫妻，黃文鴻、黃娸珈兄妹，以及孫珮真、劉昱甫、彭晟峯，組成地下匯兌犯罪組織，自民國106年12月間起協助不特定人士洗錢，吳承霖、黃文鴻為主要操縱者，彼此以通訊軟體WhatsApp聯繫。

這起地下匯兌犯罪集團，非法辦理國內外匯兌業務1年多時間，匯兌金額達124億89萬512元。檢調去年8月搜索地下匯兌集團，除逮捕吳承霖夫婦外，也在陳玟叡母親住處查扣2億3999萬2600元現金。