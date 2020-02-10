騎士碾壓制水閥盒自摔亡 自來水公司技術士挨告不起訴

劉姓男子騎車碾壓道路中脫落的自來水制水閥盒，失控打滑自摔身亡，家屬提告自來水公司林姓給水廠管線股長和蔡姓技術士過失致死罪嫌。士林地檢署檢察官認為，因制水閥盒卡榫斷裂，導致孔蓋分離，技術士無法以目視觀察發現螺絲異常，以不起訴處分。

2018年1月6日凌晨0點59分，劉男騎機車沿著淡水區民權路，往淡水方向行駛，行經關渡橋往淡水機車引道，碾壓道路中脫落的制水閥盒，導致機車失控人車倒地，到院前失去生命徵象，急救仍宣告不治。

家屬認為，負責養護、檢查制水閥盒的蔡姓技術士，以及負責監督的林姓股長應負責，提告2人業務過失致死罪。

林供稱，巡視制水閥沒有一定流程，只有列出幾個項目，如制水閥盒和路面是否平整，制水閥可否開關，看箱蓋卡榫是否斷裂或有裂痕，公司沒有規定巡視要拍照。蔡供稱，每半年會用軸桿開啟制水閥1次，檢查制水閥卡榫是否牢固，最近一次檢查時間是2017年11月9日。

養護時間離事故時間沒超過2個月，蔡判斷制水閥盒脫落是因外力導致卡榫斷裂。與蔡搭配檢查制水閥的蘇證稱，自己負責駕車、交通安全維護，蔡每次都會打開檢查制水閥、螺斯、螺帽有無正常，11月9日檢查制水閥時，蔡有說是正常的。

檢察官指出，制水閥盒卡榫螺絲斷裂，卡榫及下方螺絲掉落在制水閥盒孔蓋下方管子旁，認定孔蓋分離是因制水閥盒卡榫螺絲斷裂，並非未鎖緊卡榫。且制水閥位在機車引道中間，長期持續遭高速行駛的機車碾壓，無法排除卡榫是因機車輾壓後，導致金屬疲勞而斷裂，卡榫斷後制水閥盒處於鬆脫狀態，又因遭輾壓後與制水閥分離。

檢方表示，由於自來水公司用「目視」方法，檢驗螺栓、螺帽是否鬆脫、掉落，經函詢財團法人金屬工業研究發展中心，螺絲自有細微裂痕起至斷裂止，無法以目視觀察發現，且自有細微裂痕起至斷裂止，所需的時間也無法得知。

檢察官認定，蔡姓技術士在例行性檢查中，實無法以目視觀察發現螺絲或螺帽有無裂痕，難認有違反注意義務，也實難期待林姓股長對於制水閥管理、監督有疏失，難認2人對被害人死亡負過失致死罪責任，2人犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。