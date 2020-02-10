惡夫酒後毆妻竟先告狀殺人 人妻獲兒女作證是自衛

桃園市祁姓男子與泰籍前妻離婚7年多仍住在一起，去年7月間晚上，祁男喝酒後持玩具槍毆打前妻，拉前妻撞洗臉台，揚言殺妻，並打女兒，前妻害怕想到廚房拿菜刀自保，並想拿手機報警，被祁男拿椅子阻止，3名子女害怕，前妻帶走3名子女安置，驗傷頭臉、頸部多處挫傷，法院核發保護令限制祁男接近妻兒，不料祁男竟告前妻家暴殺人罪嫌，桃園地檢署今天上午表示，祁男前妻持刀基於自衛，偵結不起訴。

桃園地檢署指出，祁男與泰籍前妻結婚約13年，祁男疑有喝酒施暴傾向，夫妻感情不睦，7年多前離婚後仍居住一起，前後生育子女3人，2人去年7月間因為子女教養發生爭執，祁男事後指控他前妻6把菜刀砍他，但被他阻擋，之後前妻又帶走子女妨害探視，提告家暴殺人罪嫌。

檢方調查，當晚是祁男喝酒後，因為子女教養問題，持玩具槍打他前妻臉部，並拉前妻撞洗手台，揚言要殺妻，讓他前妻害怕，到廚房拿一把刀子，因拿手機報警，遭祁男用椅子阻擋，造成前妻頭、臉及頸、肩全身多處鈍挫傷，並推打大女兒，保母帶3名子女躲開，子女也都害怕，之後祁前妻帶走3子女，並到醫院驗傷。

祁男子女表示，看到她父親拿玩具槍打母親的臉，後來看到母親拿刀，大叫不要靠近，父親要她和妹妹找母親被她拒絕，還用力拍打她胸部，且母親未禁止與父親見面，但因父親會罵人、邊喝酒邊教功課，他們不要與父親見面，只想用LINE視訊。祁男弟弟也證稱未看見嫂嫂拿刀要殺兄。