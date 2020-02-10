牙醫偽造病患看診紀錄 自白「不只此數」獲緩起訴

在台中市開設牙醫診所的柯姓女牙醫，涉嫌偽造不實看診紀錄，向健保署虛報診察費，經健保署發現柯女辦理補卡異常，稽核查出柯女偽造14名看診，柯女自白虛報此數，共偽造500多名病患人次，詐領22萬餘元，犯後自動繳回不法所得，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將她起訴，並罰她向健保署支付40萬的損害賠償，及提供80小時義診。

起訴書指出，柯姓女牙醫（50歲）自2016年6月1日至2019年5月31日止，在她診所內，利用病患來看診的機會，使用電腦製作病患不實看診紀錄（取2次卡號，增列乙次就醫日期） 於門診記錄表、及保險IC卡回傳就醫明細表上。

再經由網路申報方式，按月填具保險對象門診就醫紀錄明細表，將不實紀錄傳給健保署以多報領診察費用，健保署如數給付柯女虛報的診察費。健保署辦理補卡率異常專案，稽核發現柯女診所的14名病患內容有誤，查出柯女詐款5874元。

柯女自白她以此方式，在同 一期間虛報其他多名病患的不實診察紀錄，共計得22萬1104元，偽造500多名病患人次。

案經健保署告訴偵辦。柯女犯後自願繳回不法所得，且受訪病患對她評很高，因此檢察官認以緩起訴為適當，罰她向健保署支付40萬元的損害賠償，並提供80小時的義務勞務（義診）。