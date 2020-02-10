女兵淪詐騙犯辯軍中封閉 法官打臉：在營區可用LINE

職業軍人潘姓女兵遭控提供帳戶存摺及密碼給詐騙集團，警方接獲受害者報案後循線將她送辦。潘女辯稱，她急需用錢才使帳戶被詐團騙走，且軍中生活環境封閉，不知對方用於詐欺；不過一、二審認為她在軍營仍可用智慧型手機上網，並不會比較容易受騙，依犯幫助犯詐欺取財罪判2月徒刑，得易科罰金定讞。

判決指出，潘姓女兵2018年4月間用LINE將自己台灣銀行帳戶的密碼傳給「王太太」，隔幾天再將帳戶金融卡以「店到店」方式寄給詐騙集團成員，造成同月22日，詐團就用「購買商品設定成重複扣款」的理由，讓被害人分別匯出4萬9987元、4萬6428元到潘女帳戶。

潘姓女兵被警方循帳戶資料查獲後，她辯稱「當時急需用錢，在網路上看到貸款廣告，才上網去借錢」，金融卡及密碼也是被騙走的；她委任律師也稱，因潘女是軍人，生活在較封閉環境，較一般民眾脫離社會，無法預見帳戶被拿去做詐騙。

合議庭發現，潘女用LINE跟「王太太」聯繫時，就曾表示「你應該不會是騙人的吧」、「為何拿現金票去銀行領錢，還要看卡可不可領？」顯見對於提供帳戶及密碼可能作為詐騙工具，她已經有些懷疑，且潘女還辦過債務整合服務，她應可預見帳戶會被拿去行騙別人。

合議庭還指，潘女縱使在軍隊服役，軍方已開放使用智慧型手機，仍可透過手機上網，她也是上網尋找借錢管道才與「王太太」接洽，難認定因軍人身分就較一般民眾易受騙，不採信她說詞，判2月徒刑，得易科罰金6萬元；潘女上訴仍否認犯罪，二審合議庭駁回，維持原判決確定。