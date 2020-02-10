台大整型醫黃慧夫含冤被控疏失 判無罪只能求償24.2萬

台大醫院整形外科醫師黃慧夫2008年在亞東醫院任職時，替車禍受傷的少年動手術，少年自行轉院後右腿組織壞死截肢，黃被控業務過失致重傷，一審判無罪，二審改判4月徒刑，得易科罰金定讞。黃提出多家醫院鑑定報告，聲請再審獲准，台灣高等法院去年12月19日判黃無罪確定。黃提刑事補償訴訟，求償24萬2千元。

依刑事補償法規定「罰金及易科罰金執行之補償，應依已繳罰金加倍金額附加依法定利率計算之利息返還。」，當時黃易科罰金的金額為12萬1千元，因此他只能請求24萬2千元， 他說「法律的事情我不懂，但我認為法律的規定是錯的」。

當年一名無照騎機車的少年出車禍，傷了右腿，黃慧夫使用筋膜切開術開刀，術後5天少年自行轉院，發現右腿血管阻塞，導致缺血性壞死與敗血症，最終截肢。黃被少年家屬控告業務過失致重傷害罪嫌，檢方起訴。一審判黃慧夫無罪，二審認為黃慧夫有過失，改判徒刑4月，得易科罰金。當時受限刑事訴訟法規定，本刑3年以下、拘役或罰金之罪不得上訴第三審而確定。

2017年經大法官解釋相關條文違憲，立院同年通過刑事訴訟法修正條文，一審無罪，二審改判有罪，均可上訴第三審，但不溯及既往。黃慧夫雖無法受惠，但他提出台大整形外科主任專業意見書，指少年在亞東醫院時沒膝關節脫臼與組織壞死等症狀。民事訴訟時，法院委請榮總、三總鑑定也認二審確定判決與事實不符，聲請再審。高院調查後認為，黃慧夫提出的證據、鑑定意見足以動搖原確定判決，裁准再審。

黃案發後曾說「在台灣當醫生豬狗不如」，但仍堅守醫療崗位，八仙塵爆時也替廿名傷患動手術；他得知判決結果如釋重負，當庭泛淚。

高院今就刑事補償開庭，律師詹義豪認為，司法制度應檢討，特別遇到這類專業案件，二審不應只用兩個庭期就輕易推翻一審調查多年的結果，害黃慧夫承受這麼久的折磨。黃說，不只自己，家人也受折磨。