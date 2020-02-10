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匯率比銀行高！為何移工仍愛雜貨店地下匯兌

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北一名林姓婦人經營東南亞雜貨店，也同時經營地下匯兌，還大喇喇地在臉書大廣告，結果被網路巡邏的員警查獲，不但店內20多萬元現金全數被查扣，自己也因違反銀行法面臨刑責。圖／警方提供

新北一名林姓婦人經營東南亞雜貨店，也同時經營地下匯兌，還大喇喇地在臉書大廣告，結果被網路巡邏的員警查獲，不但店內20多萬元現金全數被查扣，自己也因違反銀行法面臨刑責。

查獲不法的新北市刑警大隊表示，林姓婦人是以印尼文在臉書刊登訊息，經外事科查證，其確實有經營印尼盾的地下匯兌，而且匯率還比一般銀行高出些許。

警方表示，林婦經營的地下匯兌匯率雖然比銀行還高，但因為匯差在小數點3位數以下，加上匯款迅速和手續簡單，能「當天匯，當天拿」，又可省下大老遠跑銀行的時間，所以仍有不少移工上門匯款。本月5日登門查緝時，共查扣新台幣現金23萬餘元和5本匯兌帳冊，初估已經營半年，經手金額約260萬餘元。

警詢時，林婦坦承犯行，供稱除了匯差，還有收取手續費，一般情況的手續費從新台幣100元到200元不等，但如果要當天匯款，就會收到300元；全案最後依違反銀行法移送台北地檢署偵辦，林婦經檢方複訊後請回，但限制住居。

新北警方呼籲，如有匯款至國外需要，應透過政府合法的外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道，避免遭受騙上當，貪圖方便卻得不償失。

新北一名林姓婦人經營東南亞雜貨店，也同時經營地下匯兌，還大喇喇地在臉書大廣告，結果被網路巡邏的員警查獲，不但店內20多萬元現金全數被查扣，自己也因違反銀行法面臨刑責。圖／警方提供

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