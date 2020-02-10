三中案開庭 汪海清怨：女兒被說成「貪官的女兒」

台北地院審理「三中案」今天傳喚國民黨中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭審查2人有無繼續限制出境必要；張哲琛被起訴後作無罪答辯，自認沒有再被限制出境的必要，汪海清表示，會尊重法院決定，法官審畢說，處分待合議庭評議後裁定。

台北地檢署公訴檢察官黃聖論告表示，張哲琛犯罪嫌疑重大，涉犯最輕本刑3年以上重罪，且曾在國外留學、子女在國外生活，有長期滯外可能，應繼續限制出境；另，汪海清有相當資歷可供應海外生活，難以期待他會誠實面對司法，應繼續限制出境。

張哲琛表示，檢察官稱他留學「已是40年幾前的事了」，他自認未犯重罪，沒有逃亡的理由；張哲琛的律師丁昱仁說，張已提供子女在美國的住所等證明，而且台、美間簽有刑事司法互助協定，可以保障審判順利進行。

汪海清說，在「三中案」他是清白之身，「逃亡我就無法爭取清白了」；汪說，2016年公職退休後，就有充裕時間辦理移民，但從未想過這件事；他說，他一生在台工作、成長，餘年也都會留在台灣，汪抱怨捲入「三中案」後，女兒已被外界說成是「貪官的女兒」，至於是否限制出境，會尊重法院裁定。