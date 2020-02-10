身背4條人命 槍擊要犯KTV槍殺2人逆轉改判20年徒刑

曾列十大槍擊要犯的陳勇志21年前在台南路易十三KTV開槍，造成2死2傷，他四度被判處死刑，最高法院前年發回更審；台中高分院更三審改判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞；檢察總長認為本案符合刑事妥速審判法規定，提起非常上訴，最高法院改判20年徒刑定讞。

但陳勇志因犯1997年12月在台中金錢豹槍擊造成曾姓女服務生死亡，1998年4月在台中市普羅酒店持槍掃射致陳姓女經理死亡，此二案已判處無期徒刑定讞，因此本案最高法院改判20年徒刑，不會影響執行刑度。

陳勇志1998年3月12日凌晨於台南路易十三KTV替友人理論，朝包廂內周姓男子等4人連開8槍，造成2死2傷，一審、二審、更一審、更二審均判他死刑。最高法院去年4月12日認定全案有調查未盡、判決理由不備的違法事由，發回台中高分院更審。

台中高分院更三審認為，陳勇志一時失去理智槍殺2人罪證明確，造成的危害非輕，但但陳槍殺人的行為，與用殘忍手段凌遲被害人致死的反社會性仍然有所差異，考量陳的犯行「未達犯罪情節最重大」、「有再教化可能」。

合議庭指出，陳勇志服刑期間經過監所人員教誨後，已深刻體會過往的錯誤，加上嘉義長庚紀念醫院專業醫師的鑑定結果，認定陳若施以教化，仍有再教育、再社會化的可能，無剝奪生命權的必要，故改判無期徒刑、褫奪公權終身。最高法院去年駁回上訴。

經檢察總長江惠民認為，本案已經纏訟超過8年，應符合速審法規定減刑，提起非常上訴；最高法院認為，原判決沒有考量速審法規定，撤銷改判20年徒刑定讞。