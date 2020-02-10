承辦台中榮總標案的他 發現袋內100萬送政風室處理

生醫公司老闆簡姓負責人，為標得台中一間醫院辦理的「全自動採血試管備管系統」，2017年8月間在手提袋放置糕點、及現金新台幣100萬元，拜訪採購業務的檢驗科主任王俊民，涉嫌向王行賄100萬，作為行求生醫公司順利取得標案的代價，經簡離開後，王發現賄款報請政風室處理，檢察官以他犯後有悔意，今天予以緩起訴處分，罰他向公庫支付100萬。

起訴書指出，簡男（61歲）是生醫公司負責人，而王姓承辦人是醫院檢驗科主任，負責檢驗設備衛材採購需求時，提出採購需求、訂定招標規格，於開標程序審核廠商投標文件等辦理採購業務的人。

簡男於2017年6月間，知悉王俊民辦理「全自動採血試管備管系統」採購案，為使公司順利得標，先指示不知情的妹妹準備100萬元，再由妹妹叫不知情的吳姓員工於2017年8月28日，至國泰世華銀行中和分行，提領100萬元。

簡男同日下午，持裝有100萬元的牛皮紙袋，連同餅舖糕點，共同放在紫色手提袋內，由不知情的公司朱姓業務陪同前往王俊民位於台中的辦公室，由簡男將紫色手提袋交給王，作為王俊民協助順利取得標案的代價。

簡男離開後，王俊民打開手提袋，發現內有賄款100萬元，隨即送至政風室處理。承辦檢察官以簡男一時失慮，犯後深表悔俉，認以緩起訴處分為適當，並罰他向公庫支付100萬元。