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找小三代價高！105萬退休金依協議書判賠妻子

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義鄭姓男子婚後與蔡女交往，被羅姓妻子發現立下協議書，法院判決鄭男應依協議書給付退休金給妻子。示意圖／ingimage

嘉義鄭姓男子婚後與蔡姓女子交往，被羅姓妻子發現後雙方簽下協議書，鄭若被發現與蔡女持續交往，必須將退休俸交羅姓妻子，2年前鄭與蔡女深夜同處一室被妻子發現，要求依協議書給付，經法院去年及今年2次判決，鄭應將退休金105萬餘元給付給妻子。

判決書指出，鄭男、羅女為夫妻，羅自6年前發現鄭與蔡姓女子交往，雙方多次嚴重爭吵，經友人勸說，雙方於104年簽立協議書，鄭若被發現與蔡女持續交往，必須將退休俸交羅姓妻子。

鄭男2年前與蔡女到嘉義縣觀賞花燈，被羅女妹妹發現，經跟蹤後發現2人同在雲林縣斗六租屋處，通知羅女會同員警到場，經多次敲門鄭拖延不應門，直到警員表明身份才開門，蔡女則躲在廁所。

判決書指出，雖無直接證據證明鄭、蔡2人有肉體性行為，但鄭事後傳送「我知道我做錯事，該面對法律的懲罰」內容簡訊給女兒，足認2人確有逾越一般正常男女社交關係，判決鄭男應依協議書，給付羅女107年12月至108年11月間，所領取每月5萬餘元退休金，合計共57萬9千餘元。

另羅女去年提告，鄭男應給付107年3月9日至107年12月9日，9個月退休俸47萬4千餘元也勝訴，2案判決鄭應給付給付羅女共105萬餘元。

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