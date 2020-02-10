酒測值0.15求勸導就好 5年2次酒駕吊照、重罰9萬

新北市瑞芳區吳姓男子酒駕遇警攔檢，雖然酒測值為0.15，但因是5年內第2次酒駕，被罰9萬元並吊銷駕駛執照。吳認為酒測值才每公升0.15毫克，警方及監理單位勸導就好，不必舉發、裁罰，訴請撤銷處分。基隆地院審理，認為吳2次酒駕應受責難，裁罰無誤，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，吳男去年4月29日晚間騎機車行瑞芳區中央路時，警員發現他行車不穩，出面稽查時聞到酒味，提供礦泉水供漱口後實施酒測，吐氣酒精濃度為每公升0.15毫克。吳在前年4月已因酒駕被警舉發，5年內2次酒駕違規，被裁罰9萬元，吊銷駕照。

吳男不服並提起行政訴訟，指員警從後方狂按喇叭逼車攔停，造成他的危險，取締未依規定不合法，且他的酒測值為0.15，應勸導不開單，聲明原處分撤銷。

新北市政府交通事件裁決處答辯，吳男酒精濃度超標，且5年內第2次酒駕，酒後駕車違規行為認以舉發為宜。

法官認為，員警執行巡邏勤務行經新北市瑞芳區中央路路段時，見吳騎機車行車不穩，上前示意停車，詢問有無飲酒，吳自承喝啤酒騎車，要求接受酒測自屬合法。當庭勘驗警員舉發過程影片，吳男面對員警稽查時可任意行走，身體未見不適，吳指警員逼車等主張不足採信。

法官說，吳男2018年4月24日因酒駕被裁罰1萬9500元，吊扣駕照12個月。本件違規為5年內酒駕2次以上，應受責難程度非輕，執法機關應予舉發，認事用法並無違誤，駁回吳男告訴。