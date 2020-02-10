招待陸配赴陸旅遊 統促黨何建華涉賄選遭起訴

今年總統副總統及立委選舉前，統促黨不分區立委候選人何建華涉嫌透過小三通模式，招待10餘名陸配赴金門、廈門五天四夜旅遊，每人只收7千8百元，涉嫌違反選罷法。雖何建華否認賄選，辯稱只是帶陸配出去散心，台北地檢署調查後認定事證明確，不採信其辯詞，今依法起訴。

檢調接獲檢舉，指中華婦女聯合會以「2019金廈+鼓浪嶼+永定土樓、古田文化交流之旅」名義，邀請陸配赴金門、廈門五天四夜旅遊，時間為去年12月18日至22日。

檢調懷疑，旅遊行程來回走小三通，陸配去回承接搭乘立榮航空，落地後食宿費由陸方官員招待。參訪景點及觀看馬戲表演、動物世界、夜遊，住宿溫泉度假村、酒店，走中高價位旅遊，採團進團出，一般估計旅費在1萬4千元左右，但此行每人僅需繳交7千8百元報名費，價格明顯不合理。

去年12月22日，北檢指揮調查局、移民署台北專勤隊、北市警中正一分局，搜索中華婦女聯合會、何建華辦公處所，並到機場帶回16名返國陸配，同時約談何建華到案。

何女等17人晚間陸續被移送北檢複訊。何女23日凌晨零時許移送北檢複訊，她說自己沒有賄選，只因為這次代表統促黨出來參選，就被指賄選，「這就是政治迫害！」

據了解，檢調查扣陸配手機，何建華曾在微信群組中，告知去金廈旅遊是「落地招待」，並於出發前要陸配政黨票投給「統促黨」，視為賄選事證。

不過，何女否認賄選，辯稱這是往常都會舉辦的行程，單純是陸配在台灣生活很辛苦，需要出去玩散散心，2019年10月、11月都舉行過金門旅遊，價格也很合理，網路上都有寫清楚。她認為，檢察官是針對陸配及統促黨身分，台灣所謂民主、自由、人權去哪了？

檢方複訊後，何女以20萬元交保，限制住居、其餘16人皆請回。但何女因覓保無著，改命限制住居。據悉，何女被檢察官命以20萬交保時，她表示身上沒有這麼多錢，叫要她要去哪？揚言提告妨害自由。甚至還向檢察官表明請「最有錢的」總統蔡英文過來。