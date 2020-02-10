去當兵妻子竟不告而別 先生請求離婚法官判淮

羅姓男子和妻子結婚後，到軍中服兵役，不久妻子逕自離家，迄今逾3年半未有任何聯繫，羅雖曾試圖探聽妻子行蹤，卻一無所獲，羅向台南地院訴請離婚，羅妻未出庭，也未提出書狀作何聲明或陳述，法官認為羅妻惡意遺棄先生，淮許羅請求判淮兩人離婚，仍可上訴。

羅主張，他和妻子於2015年12月日結婚後，因家庭因素考量，2016年4月20日先行辦理離婚登記，又於翌日結婚，婚後並無子女。他和妻因友人介紹認識，相識不到半年時間結婚，沒有深厚感情基礎，兩人結婚後，妻子仍以自身社交圈為生活重心，鮮少待在家中，他基於尊重，未曾干涉或阻撓外出。

2016年4月20日雙方再次辦理結婚登記後，因羅到軍中服義務役，羅妻於先生到軍中不久後，約同年4月底，便逕自離家，迄今逾3年半未有任何聯繫，期間雖曾試圖探聽妻子行蹤，均一無所獲。羅表示，兩人長期分居，夫妻之情早已蕩然無 存，請求法官判准離婚。

法官認為，羅妻2016年4月底離家出走，迄今行方不明，音訊全無，羅妻既未舉證證明有何拒絕與先生同居正當理由，顯是惡意遺棄先生在繼續狀態中，羅依據民法第1052條第1項第5款規定訴請離婚，即屬正當，准許離婚。