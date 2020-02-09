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半百男子持孩童悠遊卡搭客運 被抓包竟飆髒話罵司機

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆市即時報導
黃男持孩童悠遊卡搭國光客運，司機察覺要求補足票額，黃投零錢補差價後用髒話罵謝，被基隆地院依公然侮辱罪判處罰金3千元。記者邱瑞杰／攝影

基隆市出過半百的黃姓男子持孩童悠遊卡搭國光客運，謝姓司機察覺後要求補足票額。黃對此心生不滿，在投零錢補差價後，用髒話罵謝。謝姓司機不堪受辱提告，基隆地院審結，依公然侮辱罪判黃罰金3千元，全案可上訴。

判決指出，黃男去年9月11日下午在台北市成淵高中站搭乘國光客運時，因持孩童悠遊卡刷卡，謝姓司機察覺有異狀，要求黃出示半票證件或補差價。黃為此感到不悅，在投零錢補足差額後，對著謝辱罵「五字經」髒話。

謝不堪當眾受辱報警，台北市大同警分局偵詢後，將黃移送士林地檢署偵辦，後由台灣等檢署核轉基隆地檢署偵辦。檢察官偵結，依公然侮辱罪嫌請簡易判決處刑。

法院查出，黃男以前也曾做過類似的事被發現，謝曾經原諒過黃男，沒想到他重施故技，還罵人，謝說，沒有辦法再原諒他。

法官指出，黃男不知檢討自身行為不當，竟一時衝動辱罵客運司機，應予責難。念其犯後坦承犯行，無前科，處罰金3千元，如易服勞役以1千元折算1日。

基隆 公然侮辱 國光客運
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