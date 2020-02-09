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夫妻失和鬧離婚 滷肉飯該不該攪拌再吃竟成導火線

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北一名人妻指控丈夫不只強迫她一起出國，就連怎麼吃滷肉飯都要管，生活等同虐待，反被丈夫爆吃滷肉飯都只吃有肉臊的上層，另有外遇不忠情形 （示意圖）。記者陳俊智／攝影

新北一名人妻指控丈夫婚後不工作，家用全靠她賺取支付，不僅兼差當酒促被形容成應召女，就連吃滷肉飯也被要求拌勻才能吃，生活等同遭虐，但向法院訴請離婚時，反被揭外遇不忠情形；新北地院調查，丈夫要求滷肉飯拌開來吃未構成虐待，無法作為離婚依據，但審酌雙方感情已出現重大裂痕，符合其他要件，最後還是判准。

人妻指控，她結婚4年多，家用全靠她賺錢支付，還幫丈夫還了18萬餘元的卡費，甚至為了貼補家用去兼職當酒促小姐，也被丈夫形容成應召女。此外，丈夫不但常藉生活瑣事罵她，還強迫她做一些不想做的事，例如吃滷肉飯一定要攪拌、喝精力湯和陪對方一起出國衝浪等等。

人妻主張不只婚後生活被對方控制，婚後性生活也被對方以腰傷為由拒絕，一年不到2、3次，因此訴請法院判准離婚，並以對方有婚姻過失為由要求30萬元賠償金，但被丈夫拒絕。

法庭上，丈夫表示自己因傷休養復健未上班，但有操作股票仍有收入，而且家裡是開公司的，不時需要他的幫忙，並非不願工作。

丈夫坦言自己曾因妻子當酒促後出入場所複雜、生活日夜顛倒而說重話，但強調叫妻子喝精力湯是關係她的健康，滷肉飯拌勻再吃是因為她經常只吃淋有肉臊的上層部分，剩飯就並進冰箱，「怕浪費才會善意提醒」。此外，妻子確實有外遇，LINE對話中可見其與其他男生互傳「想你」字樣。

法院認為，人妻被要求吃滷肉飯要先攪拌與喝精力湯，飲食習觀雖未獲尊重，但丈夫是出於健康和節儉的善意，難認有虐待情形。此外，夫妻雙方都是成年人，如果對出國行程不滿，大可拒絕前往和支付費用，遭強迫出國說法也難採信。

法院雖認丈夫要求喝精力湯等行為未構成虐待，無法作為離婚依據，但認為雙方感情出現重大破綻，考量丈夫曾說「酒促與應召女沒什麼兩樣」等語，以及妻子曾與陌生男子傳訊「想你」又交代不清原因等情，最後判准離婚，賠償金部分因雙方均有過失駁回。

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